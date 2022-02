De Zonnegloed blijft zondag gesloten: “Voor de veiligheid van bezoekers en dieren”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren bleef niet gespaard van storm Eunice. Enkele bomen en infopanelen gingen tegen de vlakte. “De dieren bleven gelukkig allemaal gespaard.” Zondag 20 februari sluit De Zonnegloed de deuren voor de veiligheid bezoekers en dieren.

Eind vorig jaar kreeg het dierenopvangcentrum voor het eerst in 25 jaar af te rekenen met zware wateroverlast. Noodgedwongen moest het park de deuren sluiten door de overstromingen, want verschillende dierenverblijven kwamen onder water te staan en ook de wandelpaden waren niet meer bruikbaar.

Erger verwacht

Ook nu heeft De Zonnegloed opnieuw pech. “Alle losse zaken uit het park werd vooraf al goed vastgemaakt of naar binnen gebracht. Tegen vrijdagmiddag werden alle dieren ook naar binnen verhuisd. We mogen eigenlijk niet klagen, want we hadden het erger verwacht.”

“Enkele bomen werden ontworteld door de enorme rukwinden, zware takken gingen tegen de vlakte, infopanelen sneuvelden.. Gelukkig stormde het overdag, waardoor we onmiddellijk de balans konden opmaken van de stormschade”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

“Vanmorgen hebben goed opgeruimd en alle wandelpaden vrijgemaakt voor de bezoekers die zaterdag op bezoek kwamen. Op zondag 20 februari wordt er opnieuw sterke wind voorspeld, dus lijkt het ons veiliger om het park te sluiten. In het park liggen nog steeds losliggende takken en we willen de veiligheid voor iedereen kunnen garanderen.” Mensen die reeds geboekt hadden voor zondag 20 februari worden gecompenseerd met een cadeaubon.

