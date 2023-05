De weerman van Tomorrowland: West-Vlaming geeft bedrijven, events en overheden zo accuraat mogelijke weerinfo

Zo accuraat en lokaal mogelijk het weer voorspellen, dat is de missie van Nicolas Roose van MeteoSupport. Intussen mag hij topevents als Tomorrowland tot zijn klantenbestand rekenen en staat de blik van de Waregemse Anzegemnaar haast continu op tal van weermodellen gericht. “Verdere groei in de Benelux en het buitenland staat centraal.”

Het weer zijn passie noemen, is een understatement van jewelste. Nicolas Roose (33) staat immers op en gaat slapen met wat de weergoden voor ons in petto hebben. Dat hij er nu al enkele jaren zijn beroep van heeft kunnen maken, heeft hij onrechtstreeks te danken aan een zomers onweer boven Middelkerke.

“Ik was een jaar of acht toen het erg hevig aan het regenen was, terwijl de hemel helder blauw was”, graaft hij in zijn geheugen. “Ik kon het fenomeen toen gewoon niet verklaren. Terwijl het gewoon een stevig onweer was boven zee waarvan de regen door de hevige wind vooruitgestuwd werd.”

Pukkelpopstorm

Het bleek de kiem voor een vuur dat niet meer te doven viel. De Pukkelpopstorm van augustus 2011 gaf het definitieve zetje om zijn fascinatie voor het weer ook in de praktijk om te zetten. “Net als iedereen keek ik met grote ogen naar wat er zich toen in Kiewit afspeelde. Toen werd het me duidelijk dat we een platform nodig hadden om noodweer tijdig te melden.”

“Ik informeer klanten vooraf welke risico’s er in de lucht hangen. Letterlijk”

Dat resulteerde in de Facebookpagina NoodweerBenelux, die vandaag ruim 170.000 volgers heeft. “Er wordt voornamelijk op een snelle manier gecommuniceerd naar heel veel mensen in de Benelux, maar in 2015 kreeg die pagina een commercieel verlengstuk.”

Met dank aan Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), zowaar. “Hij vroeg me om samen te werken voor evenementen als Dwars Door Vlaanderen en Waregem Koerse en de evolutie van het weer zo nauwlettend mogelijk in de gaten te houden. Dat deed me beseffen dat proactieve meteorologische ondersteuning wel een toekomst kon hebben.”

Noodplanningen

Nicolas, die toen als leerkracht lager onderwijs werkte, startte een eenmanszaak op en zag zijn activiteiten olievlekgewijs uitbreiden. “Sinds 2019 ben ik fulltime met het weer bezig”, gaat hij verder.

“Ik informeer klanten vooraf welk weer er op komst is en welke risico’s er in de lucht hangen. Letterlijk. Op die manier kunnen ze tijdig ingrijpen en eventuele noodplanningen in werking laten treden. Stel dat je als festivalorganisator ruim vooraf weet dat er loden hitte op komst is, dan kan je anticiperen door in voldoende schaduw en gratis drinkwater te voorzien. Idem wanneer er een onweer op komst is.”

Strooiploegen

Naast de festivalsector bezorgt Nicolas ook heel wat lokale overheden zo precies mogelijke weerinformatie. “Die kunnen op basis daarvan bijvoorbeeld beslissen wanneer strooiploegen best de baan opgestuurd worden om ijzelvorming aan te pakken.”

“Daarnaast ben ik ook actief in de energiewereld, bij het Belgische Yuso uit Waregem. Zij kunnen, dankzij goeie meteorologische voorspellingen, het stroomnet in evenwicht houden.”

“Als onze klanten, uit welke sector dan ook, wachten op het traditionele weerbericht op televisie of radio, kan het al te laat zijn om in te grijpen”

“Als onze klanten, uit welke sector dan ook, wachten op het traditionele weerbericht op televisie of radio, kan het al te laat zijn om in te grijpen. Met MeteoSupport geven we de kans om veel sneller te schakelen.”

De voorbije jaren bouwde Nicolas met MeteoSupport al een stevige portfolio op. “Heel wat festivalorganisatoren deden al een beroep op onze diensten. Hype’O Dream uit Waregem bijvoorbeeld, en vorig jaar klopte ook Tomorrowland voor het eerst aan. Drie maanden lang hebben we hen van up-to-date weerinformatie voorzien: tijdens de volledige opbouw, de drie festivalweekends zelf en de afbraak. Daar zijn we erg trots op.”

Dit jaar wil Nicolas een versnelling hoger schakelen. “Alles ligt klaar om ons eigen onlineplatform te lanceren, waarbij klanten in enkele klikken alle nodige informatie kunnen vinden. Dat moet ervoor zorgen dat we op nog grotere schaal kunnen opereren, maar persoonlijke analyses blijven altijd de kern van wat we doen.”

Hyperlokaal

“Voorlopig werk ik nog alleen, met steun van bekwame freelancers, maar ik hoop binnenkort naar een eigen kantoor te kunnen verhuizen en mijn eerste medewerker in dienst te nemen. Om verder te groeien, kijk ik ook naar extern kapitaal en het verder uitbreiden van ons innovatief online weerplatform.”

Naar het weerpraatje op televisie kijkt Nicolas niet meer. “Pas op, onze collega’s leveren uitstekend werk om een algemeen weerbeeld voor het hele land te schetsen, maar daar ligt onze taak niet. Wij gaan voor hyperlokale voorspellingen. En natuurlijk zo correct mogelijk.”

