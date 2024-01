De Leie treedt bijna buiten haar oevers: “Het water staat historisch hoog”

Het is opletten geblazen. De toestand van de waterlopen wordt kritiek.

“Het water staat historisch hoog vandaar dat we preventief een aantal plaatsen afsluiten in Kortrijk. Onder meer het Heulepark omdat de Heulebeek uit haar oevers is getreden en ook het jaagpad ter hoogte van de Trakelweg in Bissegem wordt afgesloten. Onze nooddiensten blijven zeer alert want we verwachten de komende uren nog meer zware hoogwater vanuit Frankrijk richting het centrum van Kortrijk”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. Hij roept op om waakzaam te blijven. “De VMM verwacht nog stijgingen op alle waterlopen. Dit is verontrustend. Hou het droog en hou het veilig.”