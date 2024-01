De Leie trad bijna buiten haar oevers: “Het heeft 15 centimeter gescheeld aan Buda Beach”

Dinsdag 2 januari was het opletten geblazen. De toestand van de waterlopen leek kritiek naar aanleiding van zware regenval en hoogwater uit Frankrijk, maar het alarmpeil werd niet overschreden. Preventief werden enkele plaatsen in Kortrijk gesloten waaronder het Heulepark waar de Heulebeek uit haar oevers trad en het jaagpad ter hoogte van de Trakelweg in Bissegem.

“We roepen mensen op om digitaal hun melding in te sturen zodat we meteen over de correcte gegevens beschikken en efficiënter te werk kunnen gaan” – Kaat Nuyttens van HVZ Fluvia

Hulpverleningszone Fluvia kreeg tot nu 131 oproepen binnen rond wateroverlast/pompen en stormschade. “103 oproepen waren specifiek gerelateerd aan wateroverlast, maar de interventies zijn zeer verspreid over de regio. Onze kaart toont een stippeltjesveld. In Zwevegem, Deerlijk, Kortrijk en Waregem zijn er net iets meer meldingen dan in de rest van de zone. De overige oproepen richten zich vooral op bomen en takken op de openbare weg, waarvan 14, en instortingsgevaar voorwerp zoals weggewaaide dakpannen, ook 14 oproepen”, zegt Kaat Nuyttens van HVZ Fluvia (team Communicatie). “Wie zichzelf wil beschermen kan – dankzij onze samenwerking met IMOG – gratis zandzakken ophalen in het containerpark. De brandweer kan je telefonisch bereiken op 1722, maar we roepen mensen op om digitaal hun melding in te sturen zodat we meteen over de correcte gegevens beschikken en efficiënter te werk kunnen gaan.”

“Waren de voorspellingen uitgekomen dan stonden nu wel wat wandelpaden en tuinen onder water. We zijn dus door het oog van de naald gekropen” – burgemeester Vincent Van Quickenborne

Volgens de laatste update is het waterpeil gestabiliseerd op 10,6 meter TAW. “Dat betekent 10,6 meter boven de zeespiegel van de Noordzee. Normaal zitten we op 10,1 meter, gisterenavond op bijna 10,7 meter. Er is dus een halve meter bijgekomen. Het was kritisch gisterenavond. De Trakelweg heeft hier en daar wat water gepakt. Het heeft 15 centimeter gescheeld aan Buda Beach, anders stond dat onder water. Laatste keer dat dat gebeurd is, was in 2010-2011, dus meer dan 10 jaar geleden”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Waren de voorspellingen uitgekomen – 11,5 meter TAW; dus nog 1 volle meter erbij – dan stonden nu wel wat wandelpaden en tuinen onder water. Huizen zijn nooit echt bedreigd geweest in onze stad. Heulepark staat wel onder water door de wassende Heulebeek. Hier en daar hebben bepaalde tuinen in de buurt ook water gepakt. De vooruitzichten zijn stabiel. Morgen nog regen, maar zou beheersbaar moeten blijven. Vanaf dit weekend opnieuw koud en droog. We zijn dus door het oog van de naald gekropen.”