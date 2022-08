David Dehenauw bevestigt: “Nu ook officieel een hittegolf”

De hittegolf is nu ook officieel een feit. Zaterdagvoormiddag is het kwik inmiddels boven de 25 graden gestegen, waardoor aan alle voorwaarden voldaan is om van een hittegolf te spreken. Dat meldt weerman David Dehenauw van het KMI zaterdag via Twitter.

“Landelijke hittegolf nu officieel: de voorbije dagen hadden we temperaturen in Ukkel tot 27,6 graden, 30,6, 31,4, 32,1 en zonet hebben we 25,5 graden bereikt. In de tweede helft van volgende week duikt het kwik onder 25 graden en eindigt de hittegolf die begon op 9/8”, tweet de weerman uit Blankenberge.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen na elkaar meer dan 25 graden zijn, waarvan drie dagen met 30 graden of meer. Dinsdag ging het kwik voor het eerst boven de 25 graden in deze periode.

Hitte wordt nog intenser

Het KMI blijft intussen waarschuwen voor de hitte. Voor het hele land op de kust na geldt code oranje, aan zee is dat code geel. Tot en met zondag wordt de hitte nog intenser met zondag lokaal tot 35 graden. “Deze hittegolf kan zelfs nog voortduren tot na het weekend, maar dan blijft het kwik wellicht onder de tropische grens van 30 graden”, klinkt het.

“Het is aangewezen om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van deze periode met grote hitte te beperken: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorzichtig met vuur in de natuur en voorzie voldoende schaduw en drinkwater voor dieren”, aldus de weerdienst.

Hoge ozonconcentraties

De weersomstandigheden blijven ook de ozonwaarden de hoogte injagen. Ook zaterdag en zondag verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) nog hoge ozonconcentraties, met kans op lokale overschrijdingen van de Europese informatiedrempel (180 microgram per kubieke meter) door de combinatie van luchtvervuiling en het warme, zonnige weer. De drempelwaarde werd vrijdag overschreden in Berendrecht (193) en Schoten (185).

Bij het overschrijden van de informatiedrempel moet de bevolking geïnformeerd worden, zodat iedereen zich kan beschermen tegen kortstondige blootstellingen aan hoge ozonconcentraties. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 uur en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.