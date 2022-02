Dakbedekking kantine en kleedkamers Hooglede weggewaaid

Het stormweer bracht vrijdagmiddag op verschillende plaatsen schade aan gebouwen aan. Zo ook in Hooglede waar de dakbedekking van de kantine en de kleedkamers los kwam en op het voetbalterrein van de club terecht kwam. Clubleden steken zaterdag de handen uit de mouwen om alles op te ruimen.

Schepen van Sport en jeugdtrainer bij Eendracht Hooglede Frederik Sap kreeg vrijdagmiddag iets na tweeën een telefoontje van een buurtbewoner van het voetbalterrein langs de Oude Rozebekestraat. De schepen snelde onmiddellijk naar de voetbalvelden van de club.

Dakbedekking en isolatie

“Daar werd meteen duidelijk dat de storm serieus had toegeslagen. De dakbedekking en de isolatie boven de kantine en de kleedkamers was losgekomen en was op ons eerste voetbalveld gewaaid.”

Sap verwittigde onmiddellijk de technische dienst van de gemeente. Die kwam al snel ter plaatse met een grote container. “In dergelijke omstandigheden is het voor de brandweer onbegonnen werk om onmiddellijk alles op te ruimen. Het oude dak is er nog steeds. De accommodatie is dus nog altijd wind- en waterdicht.”

Thuiswedstrijden mogelijk

Zaterdag staan enkele thuiswedstrijden van de jeugdploegen van Eendracht op het programma. “Wellicht wordt het moeilijk om een van die wedstrijden te laten doorgaan op het eerste terrein, maar we kunnen uitwijken naar onze andere velden.”

Normaal gezien wordt de schade zaterdagmiddag opgeruimd. “Inmiddels kwam er vanuit ons eerste elftal al een vraag om zaterdag samen de handen uit de mouwen te steken zodat er zondag weer op het eerste veld kan gevoetbald worden.”

De accommodatie van Eendracht Hooglede is eigendom van de gemeente. Die zal dan ook de verzekering aanspreken.