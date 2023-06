Dagrecord ruim gebroken: 31,2 graden in Ukkel

Het dagrecord voor de temperatuur is zondag ruim gebroken. Het kwik steeg tot 31,2 graden in Ukkel, zo meldt weerman David Dehenauw van het KMI zondagavond via Twitter.

Reeds rond 15 uur sneuvelde het vorige dagrecord van 30,2 graden uit 2006. “Nu 30,4 graden in Ukkel. Nieuw dagrecord. We zullen zien hoe hoog het eindresultaat wordt”, tweette Dehenauw, hoofd weersvoorspellingen bij het KMI.

Rond 18.30 uur werd finaal duidelijk waar het nieuwe dagrecord zich parkeerde. “31,2 is het definitieve maximum in Ukkel vandaag. Intussen is het kwik er gezakt naar 30,6 graden”, communiceerde Dehenauw via Twitter.