Daar zijn de eerste ijsliefhebbers al… “We moeten ervan profiteren nu het nog eens vriest”

Koning Winter is eindelijk in het land, en daar zijn heel wat mensen blij om. Na de stevige vriesbeurt van de afgelopen nacht lokt de eerste laag ijs meteen ook de eerste waaghalzen. John David nam zijn zoon Arthur (9) en hond mee naar Nieuwland, een gebied langs de Moerdijkvaart in hun thuisgemeente Gistel, om met de slee het ijs te betreden.

Het gaat over een ondergelopen grasveld met een ijslaag die John ongeveer vier centimeter dik schat. “We hebben eerst voorzichtig langs de rand gevoeld, natuurlijk. Toen we merkten dat het daar stevig was, zijn we langzaamaan naar het midden van de ijsspiegel geschuifeld. We waren de eerste om ons op het ijs te wagen, daar is Arthur zeer trots op”, lacht papa John. “Maar we waren zeker niet de laatste, de hele namiddag lang zien we mensen plezier beleven op die locatie. Er is ook geen gevaar, zelfs als we door het ijs zouden zakken, zouden we hoogstens tot aan onze enkels in het water staan.”

John en zijn zoon zijn echte winterfans, bij koude temperaturen willen ze zo snel mogelijk naar buiten. “Elk jaar kijken we uit naar natuurijs. Jammer genoeg wordt het fenomeen steeds schaarser. Als er al natuurlijke ijspistes ontstaan, is dat meestal in de regio rond de IJzer. Nu het eens dicht bij huis was, hier in Gistel, moesten we ervan profiteren. Volgens de meeste weersvoorspellingen zal het morgen alweer beginnen te dooien, dus ik ben blij dat we er vandaag al van hebben kunnen genieten. Arthur was super enthousiast, het was de perfecte woensdagnamiddagactiviteit.

Ook in het Ockerhoutbos in Zedelgem amuseren twee jonge kinderen zich te pletter op een bevroren waterplas (zie onderstaande foto).