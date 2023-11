In de naweeën van de storm van donderdag liepen vandaag, vrijdag, bij de brandweer van Zone 1 nog diverse oproepen binnen. Zo ook in de Kortrijksestraat in Oostkamp.

Daar waren enkele lamellen van een woning losgekomen en dreigden op het voetpad terecht te komen. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om het euvel te verhelpen.