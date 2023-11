Crisisoverleg in West-Vlaanderen: “Afwachten hoeveel water er nog vanuit Frankrijk komt”

In Poperinge heeft deze namiddag opnieuw een crisisoverleg plaatsgevonden tussen brandweer, politie, de gouverneur van West-Vlaanderen en de betrokken gemeenten. “Het is gestopt met regenen, maar nu moeten we afwachten hoeveel water er de komende uren vanuit Noord-Frankrijk op ons afkomt”, aldus gouverneur Carl Decaluwé. Extra pompen, politie en zand: dat zijn de maatregelen die eerder werden aangekondigd om de Westhoek en West-Vlaanderen te beschermen tegen onheilspellende weersvoorspellingen.

Tijdens het overleg werden de kritieke punten qua wateroverlast nogmaals overlopen. “Nu komen ook Moorslede en Dadizele in het vizier, net als het centrum van Noordschote en delen van Heuvelland tegen de Franse grens”, zegt Decaluwé. “De hulpdiensten blijven hun uiterste best doen om overlast te voorkomen. Ook in Frankrijk zijn ze water aan het lozen om onze waterlopen te ontzien, maar de capaciteit daar is onvoldoende om alle overtollige water te lozen.” Via simulaties bekijkt de crisiscel hoe het water het best weggeleid kan worden.

Schade valt mee

“Het is nu gelukkig gestopt met regenen, maar het is nog afwachten hoe het waterpeil de komende uren zal evolueren. Als de weersvoorspellingen kloppen en we komen de nacht door zonder al te veel overlast, dan zijn we er vermoedelijk door”, aldus Decaluwé.

“Er is al serieus wat werk gedaan en de schade valt voorlopig mee. Het is de bedoeling om dit in de komende dagen zo te houden”, zegt gouverneur Carl Decaluwé die donderdag het provinciaal algemeen nood- en interventieplan ontplooit voor wateroverlast in de Westhoek.

In Poperinge, waar de IJzer ons land binnenkomt vanuit Frankrijk, worden opnieuw de eerste overstromingen gevreesd. De gouverneur riep er de provinciale crisiscel bijeen en kondigt extra pompen, politie en zandzakjes aan.

Pompen van zestien ton

“Er is extra pompcapaciteit op weg, zodat er ter hoogte van De Ganzepoot in Nieuwpoort zo veel mogelijk kan geloosd worden, los van laag- en hoogtij”, aldus Decaluwé. “Het is niet evident om daar pompen van zestien ton te plaatsen. De technici bekijken nu om daar een maximaal debiet te realiseren. De ambitie is om daar binnen een tiental uur operationeel te zijn. Ook ter hoogte van het sas van Veurne komt extra pompcapaciteit om proactief de druk weg te nemen.”

Dertig ton zand

“Intussen is in Poperinge dertig ton extra zand binnengekomen om meer zandzakken klaar te maken”, vervolgt Decaluwé. “We laten deze verdelen over verschillende gemeenten. Uur per uur kijken we waar extra bedeling kan gebeuren. De keermuur aan het Poperingse dorp Roesbrugge wordt versterkt en verhoogd met zandzakjes en bekisting.”

Federale politieversterking

“Ik heb ook federale politieversterking gevraagd omdat we merkten dat verschillende wegen de voorbije dagen zijn overstroomd. We werken aan een platform met een overzicht waar men wel en niet mag rijden, ook voor de veiligheidsdiensten. Bepaalde mensen rijden toch door. Deze politiebescherming en -controle is nodig om ongevallen te vermijden, zeker in het donker. We roepen ook nog eens op om de preventietips te volgen, zoals het beschermen van kelderopeningen en buitendeuren, het hoog plaatsen van waardevolle spullen in risicozones, auto’s in veiligheid brengen en de gsm en powerbank opladen. Wees ook solidair en help buren.”

Provinciale crisiscel

“We zullen uiteindelijk wel zien waar het wanneer en hoeveel zal regenen”, zegt Decaluwé. “Vandaag om 19 uur zitten we nog eens samen met alle waterbeheerders om te kijken wat er uiteindelijk nog moet gebeuren. Als het nodig zou zijn, dan komt de provinciale crisiscel nogmaals bijeen voor eventuele extra maatregelen. Ook morgen wordt de situatie nauwlettend opgevolgd. Ik zou zeggen: cross fingers dat het minder zal regenen dan voorspeld.” (TP)