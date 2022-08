Code rood: gemeente Zedelgem gaat nog stapje verder

In natuurgebieden in Zedelgem mag vanaf vrijdag 12 augustus geen enkel vuur meer gemaakt worden en is ook roken strikt verboden. Met een burgemeestersbesluit wil de gemeente het risico op branden beslist vermijden. Alle beheerders van die domeinen zijn extra waakzaam.

Wanneer was de laatste regendag ook alweer? Door de aanhoudende droogte en nu ook de hittegolf kunnen de dorre grassen, struiken en bomen in ook de Zedelgemse natuurgebieden door de kleinste vlam ontbranden. Vanaf donderdag 11 augustus geldt in Vlaanderen risicocode rood. Dat rook- en vuurverbod benadrukt Zedelgem nu extra door vanaf 12 augustus álle vormen van vuur te verbieden in deze natuur- en bosgebieden: Vloethemveld, volkstuinpark Den Doorn, Park Ter Loo, De Watermolenvijver, het Park van Loppem, Merkemveld, Hoogveld, Plaisiersbos, Doeveren en De Pilse. Ook op het openbaar domein, zoals de straat, mag er ook geen barbecue meer aangestoken worden, als er gras of beplanting onmiddellijk nabij is. In Den Doorn nam de gemeente al alle openbaar barbecuemateriaal weg uit voorzorg. Via ook haar website en infoborden wil het bestuur haar inwoners en bezoekers tijdig informeren.

Geen einddatum

Het gemeentelijk verbod in Zedelgem blijft van kracht zolang er code rood of oranje geldt in de natuurgebieden van Natuur en Bos Vlaanderen. Ook Ward Vervaeke, resident van Jeugdhuis Den Hopper in het Merkemveld, volgt dagelijks die stand op. Momenteel bivakkeren een 500 à 600 jongeren op het bosdomein, die hun kamp- en gasvuren zullen moeten doven. “Los van een verbod, lieten we al eerder deze zomervakantie geen kampvuren meer toe. Nu zullen ook de veldkeukens met elektrische vuren of op gas een tijd niet meer mogen. Achter die maatregel staan we als jeugddomein geheel achter. Onze gebouwen zijn ingericht om er prima te kunnen koken. De kampen zullen zich wat moeten herorganiseren, maar elkeen heeft wel begrip als die verboden gelden, zo horen we. We hebben in het Merkemveld nog droge ‘s zomers gehad, maar zó lang en extreem droog als nu was het hier nog niet.”

Zowat elke morgen wil Ward de leiding van de jeugdgroepen die op het domein verblijven wel briefen, over wat wel en niet mag. Op één van de 17 kampterreinen in en rond het Merkemveldbos beleven ‘s zomers al vlug een 100-tal jeugdkampen vrolijke weken. De Chiro Jongens van Emelgem, die hun tenten opsloegen langs de Zeedijkweg, weten even nog niet goed wat nog toegelaten is. Hun bivakveld is zowaar in een Afrikaanse savanne verandert. “Zullen dan ook onze gasvuren niet meer mogen branden? Die toestellen zijn nochtans gesloten,” klinkt het bij hun koks. “Voor kampvuren is het al langer te warm weer. We letten nochtans zelf goed genoeg op met vuur. Wij blijven hier nog tot en met zondag, maar zullen zeker nog eens horen bij de gemeente wat nog toegelaten is”, nemen ze zich met gezond verstand bewust voor. (HV)

