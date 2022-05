Code oranje wegens onweer overal opgeheven

In heel het land is code oranje wegens onweer intussen opgeheven, meldt het KMI. In de meeste provincies geldt zelfs opnieuw code groen.

Enkel in Luik, Namen en Luxemburg is momenteel nog code geel van kracht, al loopt die voorspelling daar ook om 18 uur af. In Limburg was tot 17 uur ook nog code geel actief, maar de provincie kleurt intussen ook weer groen.

Het KMI blijft wel waarschuwen voor plaatselijke regen- en onweersbuien die mogelijk intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met windstoten.