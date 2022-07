Code oranje voor hitte afgekondigd, NMBS scharpt 34 hittegevoelige treinen: “Drink genoeg en houd ramen en deuren dicht”

Het KMI kondigt vanaf maandag code oranje af wegens de verwachte hitte. Dinsdag geldt de waarschuwing voor het hele land.

Het KMI verwacht dat het zeer warm wordt maandag en dinsdag, met maxima die maandag op veel plaatsen 35 graden bereiken en temperaturen die dinsdag zelfs 37 tot 39 graden bereiken.

Voor maandag geldt code oranje voor het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen. Dinsdag zal code oranje voor het hele land gelden.

Maatregelen

Bij code oranje voor hitte zijn maatregelen noodzakelijk zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

In 2019 en 2020 kondigde het KMI code rood af wegens hitte. In de zomer van 2021 werden geen hittewaarschuwingen uitgestuurd.

NMBS schrapt treinen

De NMBS gaat dinsdag 34 piekuurtreinen schrappen wegens de verwachte zeer hoge temperaturen. Dat heeft de spoorwegmaatschappij zaterdag bekendgemaakt.

Het gaat om treinen die overdag buiten in volle zon geparkeerd staan, of om treinmaterieel dat te gevoelig is voor extreme hitte. “Het gaat om treinen die bijvoorbeeld ‘s morgens naar Brussel rijden, en daar de hele dag geparkeerd staan. Vaak zijn die piekuurtreinen ook oudere treinen, die gevoeliger zijn voor hitte”, legt woordvoerder Dimitri Temmerman uit. Ze worden daarom preventief geschrapt.

Ook preventief worden de depannageploegen versterkt, met extra personeel dat gespecialiseerd is in ventilatie en airco. Bovendien worden de ventilatie- en aircosystemen extra gecontroleerd. Dat geldt ook voor de sporen, de wissels, de bovenleiding en de klimaatregeling van de elektrische installaties en datacenters. Zo kan door de hitte het metaal van de sporen uitzetten.