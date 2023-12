Code geel voor wind aan de kust door storm Pia: hulplijn 1722 wordt geactiveerd

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt voor slecht weer door storm Pia. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom het nummer 1722 voor niet-levensbedreigende hulp. Mensen die bijstand van de brandweer nodig hebben voor storm- of waterschade, kunnen 1722 bellen zodat noodnummer 112 vrij blijft voor mensen in levensbedreigende situaties.

Storm Pia trekt vooral over een deel van Groot-Brittanië en Nederland, maar zal zich ook aan onze Belgische kust laten voelen. Daar zorgt de storm voor veel wind en is vanaf 8 uur donderdagochtend code geel van kracht. Rukwinden kunnen er snelheden halen van meer dan 80 kilometer per uur.

Vanaf donderdagavond kondigt het KMI dan ook code geel aan voor stormtij. Zo worden er hoogwaterstanden verwacht van 5,7 meter, vooral dan in Oostende. Bij code geel raadt het KMI aan om waakzaam te zijn op kades en dijken aan de kust.

1722 geactiveerd

1722 is het best bereikbaar via het e-loket van 1722.be, maar mensen kunnen ook telefonisch contact opnemen in situaties die niet-levensbedreigend zijn. “Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je ook daar terecht”, aldus het persbericht.

“Als je 1722 belt, zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112, zoals van mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat, kunnen afhandelen.”

Beperk tot één oproep

Eens de aanvraag werd ingediend, heeft het weinig zin om de brandweer opnieuw te contacteren wanneer hun tussenkomst op zich laat wachten. “De brandweer bekijkt situatie per situatie en geeft voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.” Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.