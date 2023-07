Code geel voor wateroverlast komende nacht: “Tot wel 50 liter regen per vierkante meter op slechts enkele uren tijd aan de Oostkust”

Vanavond en vannacht kan het overvloedig gaan regenen in onze provincie met plaatselijk kans op wateroverlast. “Lokaal kunnen er tientallen liters water per vierkante meter vallen op enkele uren tijd. Dat kan op bepaalde plaatsen misschien zorgen voor wateroverlast. In de tweede helft van de nacht zal de wind toenemen tot 70 kilometer per uur. Door die combinatie kunnen er links en rechts ook takken van bomen afbreken”, waarschuwt weerman Geert Naessens.

Dinsdag 4 juli neemt de bewolking in de late namiddag toe. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minimatemperaturen rond de 13 graden. “Dat er veel regen aankomt, lijkt een zekerheid te worden. De hele provincie mag zich verwachten aan ongeveer zo’n 10 tot 30 liter neerslag. Maar aan zee, meer bepaald de regio Oostkust mogen ze het meeste verwachten. Sommige modellen tonen voor vannacht pieken tot wel 50 liter regen per vierkante meter op slechts enkele uren tijd”, vertelt weerman Geert Naessens.

“In de tweede helft van de nacht zal het ook behoorlijk gaan waaien en kunnen er nog takken van bomen afbreken”

“Als je in een gebied of straat woont, die gevoelig is aan wateroverlast, houd je er best rekening mee. Maar er is anders geen reden om te panikeren. Er kunnen ook enkele donderklappen bij kijken. In de tweede helft van de nacht zal de wind ook toenemen tot zo’n 70 kilometer per uur, waardoor er links en rechts takken van bomen kunnen afbreken. Lokaal kan dat natuurlijk zorgen voor wateroverlast en eventueel schade.

Regen op droge bodem

Op zich is zoveel regen niet abnormaal, maar het is de opeenvolging van regen en droge periodes, die wenkbrauwen doet fronsen. “Het is een mes, dat snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant is de regen na zo’n droge maand juni zeker welkom. Maar net omdat het zo droog is geweest, kan de bodem die vele neerslag niet opnemen. Hoe langer het droog blijft, hoe harder de bodem wordt en hoe moeilijker het water kan doordringen. En dan bestaat het gevaar dat wanneer er na een lange periode van droogte er te veel neerslag valt, de grond dit niet kan slikken en we wateroverlast krijgen.”

De komende weken mogen we op iets regelmatigere basis neerslag verwachten. “In juli krijgen we voorlopig meer zomers weer afgewisseld met onweersbuien en neerslag. Een langere periode van droogte zit er voor de komende weken niet in. De komende dagen wordt het terug warmer, maar zaterdag zal er wellicht wat onweer aankomen. Maar dat neemt niet weg dat we te weinig neerslag krijgen.”

“De regen is zeker welkom, maar omdat het net zo droog is geweest, kan de bodem die neerslag moeilijk opnemen”

“Iedereen zegt de afgelopen maanden dat we een natte winter en lente achter de rug hebben, maar die waren niet erg uitzonderlijk. Integendeel, die waren normaal, maar doordat we al enkele droge jaren achter de rug hebben, vergeten we wat het normaal is”, legt Geert uit. “We kampen al continue enkele jaren met een neerslagtekort en dat wordt telkens extremer. Als je dan op een nacht tijd heel veel regen krijgt, dan zal het totaal cijfer op het einde van de maand normaal lijken en valt het niet zo op dat het anders is. We kunnen de klimaatverandering nu echt zien. In juni werd het temperatuurrecord nog maar verpulverd met een volle graad en daar kregen we dan nog een smak regen bovenop. Het weer gaat duidelijk richting extremen.”

Morgen

Tegen morgenochtend wordt het dan iets droger, maar er kunnen wel nog enkele buien vallen. Morgen krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. Verspreid over de dag kunnen er nog wel enkele buien vallen. Er zal iets meer wind zijn, die aan de kust opnieuw matig tot vrij krachtig kan waaien. Door de koele wind zal het niet meer worden dan een graad of 20”, besluit weerman Geert.