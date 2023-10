Code geel voor regen, hulplijn 1722 geactiveerd

Voor heel het land geldt vrijdag tijdens het grootste deel van de dag code geel voor regen. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het noodnummer 1722. Wie bij storm- of waterschade bijstand nodig heeft van de brandweer, kan terecht via het e-loket op www.1722.be of kan het nummer 1722 bellen. Enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties mag 112 gebeld worden.

Het KMI verwacht voor vrijdag overal veel regen. Over een tijdspanne van 24 uur (sinds donderdagnacht) kan op meerdere plaatsen meer dan 25 liter per vierkante meter vallen, lokaal zelfs tot 30 à 35 liter per vierkante meter. In Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant geldt code geel tot vrijdagavond, in de drie resterende Waalse provincies tot zaterdagochtend.

Digitale aanvraag

De meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, is het e-loket op de site. Bellen is dus ook nog steeds mogelijk. Als je een digitale aanvraag doet via 1722 komt de aanvraag rechtstreeks bij de brandweer terecht.

Als je 1722 belt zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112 kunnen afhandelen. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.

Voorrang

Binnenlandse Zaken raadt aan geduldig te wachten op de komst van de brandweerploeg en niet opnieuw contact op te nemen. “De brandweer bekijkt situatie per situatie en geeft voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is”, klinkt het.

“Tijdens een storm of bij wateroverlast moet de brandweer veel aanvragen tegelijkertijd behandelen en moet je wat langer wachten omdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn verder moet helpen.”