Code geel voor gladheid in het hele land, behalve aan zee

In de loop van donderdagavond, in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend verwacht het KMI lokaal motregen die kan aanvriezen. De minima schommelen tussen -6 graden en +1 graad. Daarom is code geel voor gladheid afgekondigd in het hele land, behalve aan de kust, omdat het daar al zachter is.

In West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen geldt code geel tot vrijdagochtend 7 uur, in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant tot 8 uur. In het zuiden van het land houdt de waarschuwing iets langer aan, namelijk tot 9 uur in Henegouwen en tot 10 uur in Luik, Namen en Luxemburg.