Code geel in West-Vlaanderen: noodnummer 1722 geactiveerd

Het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er kans is op storm of wateroverlast. Dat heeft de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken woensdagavond aangekondigd.

Het KMI voorspelt slecht weer, klinkt het in een mededeling. De meteorologische dienst verwacht vanaf woensdagavond regenbuien, en gaf een ‘code geel’ uit voor rukwinden tot 80 kilometer per uur donderdagochtend in West-Vlaanderen. Elders kunnen de rukwinden tot 70 kilometer per uur halen.

Het nummer 1722 is er voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is. De overheidsdienst vraagt om bij voorkeur gebruik te maken van het e-loket via www.1722.be.

Het nummer 112 is er enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.