CD&V wil lessen trekken uit waterellende van november

Hoewel Ieper het minder hard te verduren had dan andere gemeenten in de Westhoek, werd de kattenstad in november ook getroffen door wateroverlast. CD&V legde de vinger op de wonde en stelde op de laatste gemeenteraad een aantal maatregelen voor. Schepen Patrick Benoot wees op het hemelwater- en droogteplan dat eind 2024 klaar moet zijn.

November was ook in Ieper een kletsnatte maand. “Het viervoudige van het maandgemiddelde viel uit de lucht, met ook problemen in Ieper: Dikkebusvijver, Verdronken Weide, kanaal Ieper-IJzer, Kemmelbeek, Zwaanhofbeek… allemaal het alarmpeil nabij. De Zwaanhofbeek stak een deel van de Rozendaalstraat in het industriegebied onder water. Ook de Pilkemseweg werd afgesloten, met als gevolg schade aan voertuigen en infrastructuur. In Vlamertinge werd er massaal gepompt om huizen te vrijwaren en liep de Lissewallestraat onder”, duidde Miguel Gheysens (CD&V) de knelpunten aan op de gemeenteraad van maandag. “Hieruit moeten lessen getrokken worden.”

Plan

Gheysens vindt dat de Provincie de waterlopen vroeger op het jaar moet reiten. “De Zwaanhofbeek is bijvoorbeeld halfweg november gereit, na tweemaal een deel van ons industriegebied te doen onderlopen. Er moet ook een oplossing komen voor het bufferbekken langs de Oostkaai. De Rozendaalstraat stond blank, terwijl het bekken nog niet halfvol was.” Voorts vond Gheysens ook nog dat de burger beter geïnformeerd kon worden.

Schepen van Waterbeheer Patrick Benoot (Open Ieper) argumenteerde dat reitwerken altijd in de winter plaatsvinden omdat de akkers dan braak liggen. “Het bufferbekken langs de Oostkaai moet altijd zo laag mogelijk staan en kan ingezet worden bij calamiteiten op het industriegebied. Algemeen wil ik nog toevoegen dat de stad dit jaar gestart is met de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. Tegen eind 2024 moet dit plan afgewerkt zijn. De inzichten vanuit de recente waterellende zullen hierin ook zeker verwerkt worden.” (TOGH)