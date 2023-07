Captatieverbod tussen 23 en 6 uur aan Westdijk in Oostkamp

Vrijdag 14 juli werd via een burgemeester besluit beslist dat er aan het kanaal ter hoogte van de Westdijk geen water meer mag opgepompt worden tussen s ’avonds 23 uur en s ‘morgens 6 uur.

De actuele droogteperiode zorgt voor toenemende problemen in de land- en tuinbouw. Een mogelijke oplossing is beregening, liefst buiten de zonne-uren met water dat opgepompt wordt uit een waterloop of een waterspaarbekken. Een van de toegestane plaatsen waar water mag opgepompt worden is Aan het kanaal ter hoogte van de Westdijk. Daar komen dan ook heel wat landbouwers water oppompen.

De burgemeester heeft een pragmatische oplossing uitgewerkt om de impact op de buurt te reduceren en anderzijds de landbouwers toch de kans te geven hun gewassen te beregenen. Er is een burgemeestersbevel uitgevaardigd die het capteren of oppompen van water verbiedt tussen 23 en 6 uur. De betrokken landbouwers worden ook verzocht om extra op te letten voor andere weggebruikers.

Patrouilles

Dit verbod zal worden gehandhaafd door regelmatige patrouilles van Politiezone Het Houtsche. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het nieuwe verbod, werd ter hoogte van de Westdijk een bord geplaatst met deze beperkingsmaatregel.

De zware tractoren zorgen ook voor enkele kleinere problemen bij het aan of af rijden van de Westdijk. Zo werd een zwaar riooldeksel door de banden van een tractor of waterkar verschoven waardoor er een opening is ontstaan. De lokale overheid werd hiervan op de hoogte gebracht en de nodige maatregelen werden getroffen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers die de Westdijk veelvuldig gebruiken te waarborgen. (GST)