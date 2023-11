Callcenter wateroverlast straks opgeheven: “Mensen worden doorverwezen naar infopagina’s”

Het aantal oproepen voor wateroverlast is sterk geslonken, waardoor het speciaal callcenter straks wordt opgeheven. Er wordt weer extra regen voorspeld. “Maar door het lokale karakter van de buien verwachten we geen hoge peilen zoals eerder.”

“Door het zeer geringe aantal oproepen werd besloten om het callcenter 0800 14 689 vanaf maandag 20 november niet langer operationeel te houden.

“De mensen worden doorverwezen naar twee infopagina’s op de website van Brandweer Westhoek, waar ze info kunnen terugvinden over wat te doen tijdens en na wateroverlast”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Voor de lokale maatregelen kunnen ze terecht op de kanalen van hun gemeente.”

Nieuwe regenzone

In de nacht van zondag op maandag trekken er nog meerdere buienzones over ons land en maandag passeert een nieuwe regenzone, die in het uiterste westen mogelijk een onweerachtig karakter krijgt. “De neerslagverwachting ligt tussen de 5 en 10 mm, met lokaal in het westen tussen de 15 en 20 mm mogelijke neerslag. Uiterst lokaal wordt gesproken over 25 mm”, aldus Louagie.

“We verwachten door het lokale karakter van de buien echter geen hoge peilen zoals eerder gemeten.”

Dalend waterpeil

“Door de beperkte regen van de voorbije dagen in combinatie met de inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten, blijft het peil van de IJzer een dalende lijn aanhouden. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog.”

“Waakzaamheid blijft dus geboden. Bij Fintele schommelt het water rond het alarmpeil. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag maandag kan een overschrijding daar niet uitgesloten worden. De komende dagen zijn de voorspellingen echter gunstiger, waardoor de peilen verder zouden dalen.”

Erosieplekken

“Door het zakken van het water kwamen op sommige plaatsen in enkele dijken niet-kritische erosieplekken aan het licht door wind, golfslag, konijnenpijpen, doorsijpelingen of andere oorzaken. Deze werden in kaart gebracht en herstellingen aan de winterdijk werden in het weekend al uitgevoerd door technische ploegen onder leiding van dijkingenieurs. De winterdijk behoudt zijn volledige functionaliteit.”

Geëvacueerde bewoners

“Over hoe en wanneer de terugkeer van geëvacueerde bewoners zal verlopen volgt zo snel mogelijk bijkomende informatie.” De bespreking hiervan staat op de planning van de volgende provinciale crisiscel maandag. De openbare verlichting in de geïmpacteerde regio blijft nog tot en met zondagnacht 26 november branden.

Info

De twee infopagina’s van Brandweer Westhoek

https://brandweerwesthoek.be/veelgestelde-vragen-wateroverlast/

https://brandweerwesthoek.be/wat-te-doen-na-wateroverlast/

Overzicht telefoonnummers

Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.

Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.

(TP)