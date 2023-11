Burgemeester van Houthulst blikt terug op drukke periode door wateroverlast: “Er is nog veel werk aan de winkel”

Crisisvergaderingen, evacuaties van mensen en dieren, noodopvang in het Heuvelhuis, vragen van bezorgde buurtbewoners… Burgemeester Jeroen Vandromme had de afgelopen twee weken de handen vol met de wateroverlast in Merkem. Met dankbaarheid voor de hulpdiensten en het gemeentepersoneel blikt hij terug op die drukke periode, al benadrukt hij ook dat het politieke werk nog moet beginnen.

Terwijl het water achter de winterdijk stilaan begint te zakken, trok burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V) woensdag voor het eerst in twee weken weer naar Brussel, waar hij werkt als parlementair medewerker van Martine Fournier.

Precies een week eerder, op woensdag 15 november, was de wateroverlast op haar hoogtepunt. “Toen hadden we superveel geluk gehad dat er niet zo veel regen was gevallen als aanvankelijk voorspeld. Was dat wel het geval, dan was het veel erger geweest”, vertelt de burgemeester. “Die woensdag was wel een intense dag. Mensen zien die geëvacueerd worden en die hun huis of boerderij proberen te beschermen tegen het ergste, dat doet iets met een mens. Tegelijkertijd zag je direct wat het betekent om in een warme buurt te wonen. De brandweer is tot laat in de nacht blijven zandzakken leveren waar nodig en ook ons gemeentepersoneel is die avond blijven doorwerken.”

Op het terrein

Zelf stond de burgemeester paraat om zo veel mogelijk vragen van burgers te beantwoorden. “Ik heb gezegd bij het begin van mijn burgemeesterschap dat ik in het midden van de mensen wil staan. Daarom vond ik het belangrijk om zo veel mogelijk op het terrein aanwezig te zijn. Niet alleen zodat de mensen hun verhaal konden doen, maar ook om te weten wat er leeft. Zo kon ik geregeld problemen signaleren op de vergaderingen van de crisiscel.”

Die vergaderingen vonden iedere morgen plaats in het stadhuis van Diksmuide. “Je kreeg er informatie over de situatie en welke acties iedereen doet op het terrein. Aan de tafel zaten de gouverneur en zijn diensten, de brandweer, de civiele bescherming, het leger, de medische hulpverlening, de politie, de communicatiediensten, daarnaast ook nog de waterbeheerders als experts en de betrokken burgemeesters. Achteraf gezien was ik opgelucht dat ik onlangs nog de opleiding algemene nood- en interventieplanning heb gevolgd. Daardoor wist ik wat iedereen zijn taak was.”

“Nazorg is even belangrijk als de ondersteuning op het moment van de feiten”

Uiteindelijk werden in Merkem tien gezinnen geëvacueerd. “Van de geëvacueerde woningen is er één woning die onder water kwam, maar in onze gemeente zijn door de regenval van de dagen ervoor ook enkele woningen onder water gekomen die niet in het winterdijkgebied zitten. We willen die toch ook niet vergeten. Tijdens die zware regenval hebben we toen twintig straten moeten afzetten, omdat het water over de weg liep.”

Solidariteit

De burgemeester zegt met dankbaarheid terug te kijken naar de drukke periode. “Ik heb vooral veel solidariteit gezien. De brandweer en het gemeentepersoneel waren misschien het zichtbaarst, maar de andere diensten zoals de politie, de civiele bescherming, het leger en de medische tak hebben samen met de diensten van de gouverneur veel werk verzet. Als burgemeester ben je daar eigenlijk maar een klein radertje in.”

Het water mag dan iets gezakt zijn, achter de winterdijk staat het nog hoog. “Je mag dat niet onderschatten. Er lopen geen huizen meer onder, maar het water is nog niet weg. Ik hoop dat het water snel zakt, zodat de dieren ook terug naar hun eigen boerderij kunnen. Daarvoor moet het waterpeil zakken onder de vier meter. Dinsdag zaten we nog aan 4,7 meter. De provinciale fase van het rampenplan geldt nog tot vrijdag 24 november.”

Nu het water zakt en de cameraploegen weg zijn, hoopt Jeroen Vandromme dat Merkem niet in de vergeetput terechtkomt. “Het mag hier niet stoppen. Eerst en vooral zal de winterdijk grondig geïnspecteerd moeten worden en zal er moeten gekeken worden wat er structureel gedaan kan worden om in de toekomst meer bescherming te bieden. In 2000 hebben ze die dijk gezet. Ondertussen zijn we twintig jaar verder. De klimaatverandering zien we. Er is zelfs geen discussie meer over. Is dat allemaal wel nog toereikend? De Vlaamse regering heeft daar al op gereageerd door de Taskforce op te richten.”

Infovergadering

“Ook belangrijk: op maandag 4 december houdt de gouverneur een infovergadering voor de betrokkenen. De nazorg is even belangrijk als de ondersteuning op het moment zelf. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel. Tot slot hoop ik ook dat de vele politici die we de afgelopen week in de regio hebben gezien de daad bij het woord gaan voegen en voldoende middelen vrijmaken voor een goed waterbeheer in onze gebieden. De Taskforce zal met ideeën komen, allemaal goed en wel, maar het zal ook moeten betaald worden.”