Brugse koetsiers rijden niet uit door de hitte: “Rustig naar huis gereden”

De Brugse koetsiers hebben zondagmiddag het werk neergelegd door de hitte. Het was toen 29 graden volgens het KMI. “Er was sowieso minder beweging in de stad”, zegt Mark Wintein, voorzitter van de Brugse Koetsiers.

De koetsiers mogen sowieso niet meer uitrijden als het warmer is dan 30 graden. Vanmiddag was het 29 graden in centrum Brugge volgens het KMI. De koetsiers zijn dan ook gestopt met toeristen rond te voeren.

“Op deze zonnige zondag was er ook veel minder beweging in de stad”, aldus Mark Wintein. “We hebben de paarden dan rustig naar huis gereden. Ze kregen een goede verfrissende douche en werden op de weide gezet.”