Brandweerzone Fluvia telt bijna 400 oproepen voor stormschade

In het zuiden van West-Vlaanderen staat de teller voorlopig op 383 oproepen voor stormschade. “Vooral de wind speelt onze regio deze keer parten”, klinkt het bij brandweerzone Fluvia. “Van wateroverlast is er weinig tot geen melding.”

Om 16 uur waren er nog 56 oproepen in behandeling. Met 80 brandweerlui op het veld was het alle hens aan dek, maar in vergelijking met andere stormen viel het nog mee. Zo noteerde Fluvia in februari dit jaar 421 oproepen voor storm Ciara. Storm Eunice in februari 2022 sloeg nog een pak harder toe met maar liefst 2.023 oproepen.