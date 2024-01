Brandweer Westhoek noteert al tiental meldingen voor wateroverlast: twee straten afgesloten

De aanhoudende regen sinds nieuwjaarsdag zorgt voorlopig voor weinig overlast in de Westhoek, die de voorbije maanden zwaar getroffen werd. “We noteerden dinsdag 2 januari rond 13 uur een tiental meldingen, maar die situeren zich niet op één plaats maar wat verspreid binnen de zone”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. In Reningelst en Watou liepen wel twee straten onder en die werden dan ook afgezet.

Sinds oudejaarsavond valt de regen weer met bakken uit de lucht. Dinsdagmiddag rond het middaguur kreeg de pluviometer alweer zo’n dertig liter water te slikken de voorbije dagen. Dat leidt her en der opnieuw tot wateroverlast. In de Westhoek, die de voorbije maanden zo hard getroffen werd, zijn de hulpdiensten extra paraat maar voorlopig zorgt de regen voor weinig overlast.

Op Nieuwjaar waren er al een handvol meldingen en ook op dinsdag is dat het geval. “We noteerden dinsdagmiddag om 13 uur in totaal negen meldingen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Twee interventies waren op dat moment afgewerkt, na de middag stonden er nog zeven interventies open.”

Twee afgezette straten

De regen zorgde wel voor wateroverlast in twee straten die afgesloten moesten worden. “Dat was het geval in de Kapellestraat in Watou waar er water op de weg stond en dit een gevaarlijke situatie was voor het verkeer”, vervolgt Louagie. “Die straat werd afgesloten met hekkens. Dat was ook het geval op de kruising van de Ouderdomseweg met de Pastoorstraat in Reningelst.

Ook in de Oude Roeselarestraat en op het Hoogkwartier in Koekelare werden zandzakjes gevraagd.” Voorts waren er ook interventies in Veurne, Zarren en Houthulst. Daar moest de brandweer pompen omdat er water in woningen dreigde binnen te lopen.

Brandweer paraat

De interventies vallen op dit moment dus mee. “De interventies zijn ook verspreid in de zone, er is dus nog een groter probleem op één plaats”, besluit Kristof Louagie. “We staan echter paraat en volgen ook de waterstanden op de waterlopen op. We verwachten wel dat alarmdrempels overschreden kunnen worden maar verwachten niet meteen kritieke overstromingen.” (JH)