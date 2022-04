Brandweer Westhoek krijgt vijftiental oproepen voor stormschade

Door de felle rukwinden van donderdagmiddag kreeg de brandweer ook verschillende oproepen voor stormschade. Brandweer Westhoek kreeg een vijftiental oproepen te verwerken, maar het ging veelal om kleine zaken.

“De teller voor brandweer Westhoek stond rond 18 uur op een vijftiental oproepen”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Westhoek. “Het ging om de zaken zoals die meestal voorkomen: losgewaaide panelen, losse elektriciteitskabels en takken en bomen. Grote schade bleef uit.”

Schade aan dak

De brandweer van Houthulst moest in de namiddag uitrukken naar een loods van een tuinaannemer in de Iepersesteenweg. Na een doortocht van een eerdere storm was er al wat schade aan het dak dat tijdelijk hersteld werd met zandzakken. De constructie dreigde echter weg te waaien en daarom kwam de brandweer kijken. Er kon erger voorkomen worden.

In Ieper kwamen dakgootlatten van de middelbare school Heilige Familie naar beneden.

Ook de brandweer van Diksmuide kreeg oproepen voor stormschade. Her en der werden afgewaaide grote takken of zelfs volledige bomen op de rijweg gemeld.

Dat was het geval in de Leopold II-laan in Oostduinkerke waar een gevallen boom de volledige rijweg versperde. De brandweer ruimde alles op. Grote schade en slachtoffers bleven gelukkig uit. (JH)