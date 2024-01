Brandweer Westhoek krijgt 23 interventies voor water- en stormschade: “Luchtschachten commandobunker Kemmel vol water, boom op garage”

Brandweer Westhoek kreeg woensdag om 13 uur in totaal al 23 interventies te verwerken voor wateroverlast en stormschade, in de nasleep van de doortocht van storm Henk. Nergens waren er grote incidenten. In de Weststraat in Veurne waaide een grote boom om en viel op een muur en garage. In de namiddag kwam een melding dat de luchtschachten van de commandobunker aan de Kemmelberg vol water stonden.

Brandweer Westhoek heeft door het onstuimige weer en de vele regen sinds dinsdag de handen meer dan vol. Er kwamen tot woensdag na de middag in totaal al 116 interventies binnen. De meeste daarvan waren voor wateroverlast op dinsdag. “De teller voor woensdag stond om 13 uur op 23 interventies”, zegt Kevin White van Brandweer Westhoek. “Daarvan zijn er al 15 afgewerkt. Acht interventies zijn nog lopende. Het gaat vijfmaal om interventies voor wateroverlast en driemaal voor schade door de wind. Meestal gaat het om kleinere interventies zoals weggewaaid meubilair zoals een Dixi-toilet. Of bomen die op het fietspad terechtkwamen en verzaagd moest worden. Grote interventies bleven uit.”

Commandobunker onder water

Enkele interventies sprongen wel in het oog. Zo moest de brandweer van Veurne woensdag rond de middag uitrukken naar de Weststraat in Veurne. Daar bleek een grote boom op een stuk akker te zijn omgewaaid. De boom kwam terecht op de tuinmuur van een garage en sloeg een gat in een koepel. Er werd gevreesd dat het zou kunnen binnen regenen en daarom kwam de brandweer ter plaatse. Om 13.10 werd de brandweer opgeroepen om naar de Lettingstraat in Heuvelland te gaan. Daar bleken de luchtschachten van de commandobunker aan de Kemmelberg volledig onder water te staan. De brandweer moest er pompen om verder onheil te voorkomen. Verder werden op diverse plaatsen nog zandzakjes uitgedeeld om te voorkomen dat water binnendrong in woningen. (JH)