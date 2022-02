Brandweer Westhoek kreeg al meer dan 20 oproepen binnen voor stormschade

Van woensdagmiddag tot vrijdagnacht krijgen we fikse rukwinden te verwerken tijdens de doortochten van stormen Dudley en Eunice. Woensdagavond even na 20 uur kwamen bij brandweer Westhoek al meer dan 20 interventies binnen voor stormschade.

Storm Dudley kondigde zich vanaf woensdag in de late middag aan met rukwinden die konden oplopen tot 100 kilometer per uur. Dat ging gepaard met tal van meldingen voor stormschade. “Om 20u23 noteerde brandweer Westhoek al 20 interventies voor stormschade”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “Het gaat voornamelijk om omgewaaide werfhekkens, bomen en loshangende dakgoten.” Grote interventies bleven tot dan toe uit.

Dakgoot los

In Roesbrugge-Haringe dreigde een groot stuk van een dak los te komen, maar voorkwam de brandweer erger. In Veurne werd het GRIMP-team van de brandweer opgeroepen om een losgekomen dakgoot op 18 meter hoogte bij Snack Foods af te halen. In de Elisalaan in Nieuwpoort kwamen platen op de zesde verdieping van een flatgebouw los en moest de brandweer ingrijpen. Zowat overal elders moest de brandweer ingrijpen voor loshangende elementen, takken en bomen die al dat niet op stroomkabels dreigden te vallen.

Tot 130 kilometer per uur

Ook de komende uren en dagen zal er wellicht stormschade zijn. “De komende nacht en dagen voorspelt het KMI hevige wind en storm met rukwinden tot 90 kilometer per uur en vrijdagnacht zelfs tot 130 kilometer per uur”, vervolgt Kristof Louagie. “Wij roepen iedereen op om morgen overdag zoveel mogelijk zaken vast te leggen of op te bergen. Zo vermijden we onnodige oproepen voor de brandweer en kunnen de ploegen zich concentreren op de dringende interventies.” Meldingen voor stormschade kunnen via het e-loket op 1722.be of telefonisch via het nummer 1722. (JH)