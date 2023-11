Brandweer Westhoek heeft handen vol met storm Ciarán: “Momenteel al 40 interventies”

De zware herfststorm Ciarán begon donderdag in de vroege ochtend het land binnen te trekken en bij Brandweer Westhoek, dat het dichtst aanleunt bij Frankrijk, kwamen tot 9 uur al veertig oproepen binnen. Zo waren twee wegen in Ieper en Zarren (Kortemark) even versperd door een omgevallen boom. De brandweer roept dan ook op om binnen te blijven.

De doortocht van de zware herfststorm liet zich al in de vroege uurtjes voelen bij Brandweer Westhoek. Die brandweerzone grenst aan Frankrijk van waar de storm binnenkomt. “Momenteel tellen we al zo’n veertig interventies”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De eerste oproep kwam om 2.38 uur binnen. De storm was dus mooi op tijd. De storm zal nu in kracht toenemen waardoor we verwachten de volledige dag in de weer te zijn voor stormschade.”

Momenteel is Brandweer Westhoek ter plaatse voor een omgewaaide boom op de Noorderring ter hoogte van Dupont richting A19. © Brandweer Westhoek

Bij twee oproepen was er hinder op de weg. Zo was de Noorderring in Ieper rond 3.30 uur een tijdlang versperd door een omgewaaide boom tussen het kanaal en de Pilkemseweg. De boom versperde beide rijstroken in de richting van de A19. De brandweer kwam de boom verzagen en de politie zorgde er voor dat het verkeer tijdelijk in de andere rijrichting kon passeren.

In de Kruisstraat in Zarren viel een vrij grote boom op de weg. © JH

Dat was niet meer mogelijk in de Kruisstraat in Zarren nabij Kortemark. Daar viel eveneens een vrij grote boom op de weg en daardoor kon het verkeer er helemaal niet meer voorbije. De brandweer kreeg er om 4.20 uur een oproep om de boom te verzagen. Ook op de Brugseweg in Nieuwpoort waaide ‘s nachts een boom om.

Losse elementen

Andere oproepen waren voor elementen die de kracht van de rukwinden niet konden weerstaan. Verschillende brandweerposten zoals Nieuwpoort, Lo-Reninge en Poperinge kregen daar oproepen voor. In de Marktstraat in Nieuwpoort waaiden vier hekkens om en die moesten worden rechtgezet. De brandweer van Veurne was zelfs woensdag al in de weer aan de kerk in Vinkem. Daar kwamen verschillende doeken van een stelling aan de kerktoren los en die werden verwijderd. (JH)