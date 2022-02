Brandweer Oostende kan ladderwagen tijdelijk niet inzetten

Door de hevige wind kan de brandweer van Oostende de ladderwagen tijdelijk niet opstellen. De interventies in de hoogte worden zo snel als mogelijk hervat.

Storm Eunice trekt momenteel over ons land. De brandweer krijgt heel wat oproepen en komt zo snel mogelijk ter plaatse. Door de hevige wind kan de brandweer momenteel de ladderwagen niet opstellen.

Voorlopig kunnen er dus geen interventies in de hoogte (losse dakpannen…) worden uitgevoerd. Zodra het terug mogelijk is om de ladderwagen op te stellen, hervat de Brandweer deze interventies.

Omleiding Torhoutsesteenweg

De Torhoutsesteenweg is door het stormweer afgesloten tussen het rondpunt met de Duinkerkseweg en Steensedijk. Wie vanuit Oostende in de richting van Gistel moet, kan omrijden via de Steensedijk en de Rosmolenstraat.

Omgekeerd vanuit het binnenland richting Oostende kan je de Duinkerkseweg richting Nieuwpoortsesteenweg volgen.