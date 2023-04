Brandweer krijgt in twee uur tijd 16 oproepen voor wateroverlast in Westhoek

De brandweerposten van Brandweer Westhoek hadden zondagavond de handenvol met oproepen voor wateroverlast. Vooral in de streek rond Ieper en Poperinge enerzijds en rond Diksmuide en Koekelare anderzijds waren er flink wat oproepen. “We noteerden in een tweetal uren tijd 16 interventies”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. In Woumen bij Diksmuide liep er water een woning binnen.

Rond 18 uur zondagavond begon het overal in de regio hard te regenen. Die regen kwam vanuit Frankrijk binnen en eerst waren dus de gemeenten in de Westhoek aan de beurt. Het water viel op een bepaald moment met bakken in de lucht en op meerdere plaatsen viel er meer dan 20 liter water of meer gedurende de avond.

De eerste oproepen kwamen rond 18.15 uur binnen in Alveringem, Poperinge en Ieper. “We noteerden rond 20 uur een totaal van 16 interventies”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Meestal ging het om typische interventies zoals problemen met de afvoer en rioleringen. Typische zaken bij onweersbuien. Grote interventies bleven uit.”

Water in woning

Enkele straten kwamen even onder water te staan. Dat was het geval in de Westhoekweg in Poperinge, de Korte Reningelststraat en Vlamertingseweg in Poperinge en enkele straten rond Diksmuide en Koekelare. Er waren ook een tweetal oproepen voor wateroverlast aan de Westkust maar daar regende het minder hard. Ook de Merkemstraat in Houthulst kwam op een bepaald moment volledig blank te staan.

Grotere problemen waren er toen het water ook enkele huizen binnen drong. In de Professor Dewulfstraat in Poperinge kwam dat doordat er door werken wateroverlast was en de brandweer een zeil moest leggen. In de Woumenweg in Woumen nabij Diksmuide kreeg een huis met drie verdiepingen wat water binnen.

In de Kaaskerkestraat in Diksmuide zorgde een overgelopen goot ervoor dat een garage met meubels dreigde over te lopen. Er kon telkens erger voorkomen worden. Na 20 uur namen de oproepen voor wateroverlast af doordat het minder begon te regenen.

