Brandweer Kortemark controleert EHBO-tent Dreambeats tegen stormschade

De brandweer van Kortemark werd maandagavond opgeroepen naar het festivalterrein van Dreambeats voor de controle van de EHBO-tent. Die dreigde het door de felle rukwinden te begeven maar dat werd vermeden.

De brandweer van Kortemark werd maandagavond rond 19.45 uur door de organisatoren van Dreambeats zelf verwittigd. Op het terrein van de Krekemeersen in Kortemark vond daar afgelopen weekend zowel Popmasters als Dreambeats plaats. Sinds zondag is men er druk aan in de weer om alles af te breken. Maandag nam de wind overdag echter in kracht toe en tegen de avond waren er rukwinden van zo’n 70 kilometer per uur. Dat vermoeilijkte de afbraakwerken wat.

De organisatoren zagen dat de EHBO-tent mogelijks niet opgewassen was tegen de rukwinden en belden preventief de brandweer. “We wilden zeker zijn van ons stuk en vroegen de brandweer om dit te komen controleren”, zegt organisator Pieter van Dreambeats.

“De tent kon veilig afgebroken worden. Voor de grote tent zelf was er uiteraard geen probleem. Die is bestand tegen deze winden. We kunnen overigens terugblikken op een zeer geslaagde editie van ons event. Het was een topeditie zonder noemenswaardige incidenten en we kijken nu al uit naar volgend jaar.” Ook de politie bevestigt dat er geen problemen waren dit weekend. (JH)