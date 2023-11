Boudewijn Seapark sluit buitengedeelte op donderdag wegens naderende storm

Boudewijn Seapark is momenteel geopend voor de herfstvakantie en biedt zowel outdoor als indoor attracties. Echter, met het oog op de aangekondigde stormdepressie Ciarán, heeft de directie beslist om de buitenattracties op donderdag 2 november gesloten te houden.

“We verwachten rukwinden tot wel 100 km per uur tijdens onze openingsuren”, zegt directeur Lars van den Ham. “Aangezien de bomen in ons park nog vol bladeren zitten en daardoor gevoelig zijn voor de sterke wind, hebben we uit voorzorg besloten om het buitengedeelte te sluiten op donderdag 2 november. De veiligheid van onze bezoekers staat voorop. Alle overdekte attracties blijven wel geopend. Bezoekers kunnen donderdag nog steeds terecht in de binnenspeeltuin Bobo’s Indoor, de overdekte ijspiste en het dolfinarium.”