Boom vooraan stadsdomein Oosthove helemaal ontworteld

Vooraan op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik werd een boom door de felle windstoten helemaal ontworteld en belandde op een kleine kraan, van de werf wat verderop in de Speiestraat. Twee medewerkers van de stedelijke groendienst kwamen ter plaatse om de gevallen boom te verzagen.

In het deel in het begin van de Speiestraat worden tussen het Sint-Maartensplein en Oosthove nieuwe nutsleidingen voorzien.

Omgewaaide bomen waren er onder meer ook in de Emiel Gellyncklaan en achter GC ’t Schooltje op Ter Hand in Geluwe.