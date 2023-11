Boom belandt op petanquebaan: schade blijft wel beperkt

Storm Ciarán is in het land en dat wordt op verschillende plekken pijnlijk duidelijk. In Waasten bezweek een knoert van een boom langs de Leieboorden. Niemand raakte gewond.

De Verboeckhovenkaai, een plaats aan de Leie waar boten kunnen aanmeren en die meteen ook dienst doet als speelplein, kon ook deze keer niet aan het stormgeweld ontsnappen. Tijdens storm Eunice kwam een gigantische boom op het voetbalveld, gelegen aan de kade, terecht. De plek is sinds de passage van die storm voor het publiek gesloten en in onbruik geraakt.

Ook Ciarán drukt haar stempel op net dezelfde plaats. Donderdagmorgen werd een kastanjeboom, door de kracht van de wind, ontworteld. Het gevaarte kwam op de petanquebanen van de kade terecht. De schade bleef beperkt al zal de omvang van de boom, bij het verwijderen, voor de nodige uitdagingen zorgen.