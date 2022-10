Bliksem slaat in op auto in Ichtegem: “Mijn grootste zorg was om mijn zoontje in veiligheid te brengen”

Tijdens het felle onweer zondagavond is de bliksem niet alleen ingeslagen op een huis in Elverdinge, maar ook op de auto van Joke Vunck uit Ichtegem. “Ik ging net mijn zes maanden oude zoontje afzetten bij mijn schoonmoeder toen de bliksem op het dak van onze auto insloeg. We hoorden een super luide knal en zagen de hele auto trillen in een felle lichtflits. Gelukkig ben ik niet eerder uit de auto gestapt en hebben mijn zoontje en ik er niets aan overgehouden”, zucht Joke opgelucht.

Zondagavond kreeg West-Vlaanderen te maken met een hevig onweer. Joke Vunck uit Ichtegem maakte het spectaculaire bliksemspektakel van dicht bij mee. “Ik ging net mijn zoontje van zes maanden oud afzetten bij mijn schoonmoeder. Wanneer ik mijn auto voor de deur geparkeerd had, hoorden we een superluide knal op het dak en zagen we een felle lichtflits rond ons. De hele auto trilde mee. Daarna viel de elektriciteit uit bij de huizen in de buurt”, vertelt Joke.

“Pas achteraf besefte ik dat het veel erger had kunnen zijn als ik iets vroeger was uitgestapt”

“Mijn schoonmoeder zag het allemaal gebeuren binnen achter de ruit. Ik heb erna onmiddellijk mijn zoontje van op de achterbank gehaald en in veiligheid gebracht in huis. Ze zeggen wel dat de bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats in slaat. Maar ja wat is de kans in eerste instantie al dat die inslaat op jouw auto? Mijn zoontje was nog niet aan het wenen. Je zag dat hij wel een pruillip had en erg geschrokken was. Hij werd vlug terug kalm en vrolijk, dus hopelijk heeft hij geen erge schrik aan de bliksem over gehouden.”

Ondertussen kon Joke al van de schrik bekomen. “Pas achteraf besefte ik “Oh nee, wat is er hier gebeurd?”. Ik ben erg blij dat ik nog niet was uitgestapt en we nog veilig in de auto zaten. De stroom is nu zo langs ons heen gelopen, maar het kon helemaal anders geweest zijn. Op het eerste zicht is er ook geen schade aan de auto. Buiten een grote schrik van dit avontuur hebben we er niets aan over gehouden. Vanavond gaat het terug onweren, maar ik ga nu lekker binnen blijven. Want het is zeker niet voor herhaling vatbaar.”

Kooi van Faraday

In principe is een auto de veiligste plaats tegen bliksem. “De carrosserie van de auto is een goed voorbeeld van de kooi van Faraday. De bliksem kan inslaan op de antenne of het dak en het staal van de auto zal de stroom rondom de inzittenden naar de grond geleiden. Zo worden de personen in de auto niet getroffen door het magnetische veld. Bij hevig onweer is het wel beter om niet te rijden, want de regen of bliksemflitsen kunnen een chauffeur verblinden”, vertelt weerman David Dehenauw.

Met het principe van de kooi van Faraday kan je ook jouw huis beschermen tegen blikseminslagen. “Met een geleider op je dak kan je ook een kooi van Faraday rond jouw huis vormen, maar dan moet die aarding wel goed de elektriciteit kunnen geleiden naar de grond. Als die begint te roesten en ergens breekt, dan helpt die ook niet meer. De veiligste plek tijdens een zware storm is gewoon thuis”, besluit Dehenauw.