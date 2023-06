Bjorn (40) ziet hoe zijn wijk in Wervik een vijver wordt tijdens onweer, al zag de jeugd er wel het plezier van in

Een deel van de Esdoornstraat liep dinsdagnamiddag door het hevig onweer onder water. Bjorn Montens (40) en zijn buren van de Wervikse wijk vreesden dinsdagavond dan ook voor hun woning: het water steeg tot een meter hoog in hun straat, maar de brandweer kon het nog net op tijd wegpompen voor de huizen onderliepen. In tussentijd leefde de jeugd zich uit in het water.

“Het was benauwelijk”, getuigt Bjorn Montens (40) dinsdagavond aan de nieuwe waterlijn op zijn oprit. Het waterpeil was op dat moment alweer aan het zakken. “Rond 14.30 uur was ik thuisgekomen en toen stond de Esdoornstraat al blank. Dan stopte het even met regenen en liep het water weer weg. Opeens kwam er opnieuw een grote bui en zag ik het water wel heel dicht komen bij mijn woning. De dompelpomp stond klaar, maar wat kon ik ermee doen?”

Bjorn alarmeerde de hulpdiensten, postte beelden van het water op sociale media en wachtte bang af, terwijl ploegen van Brandweer Westhoek met man en macht probeerden om de massa water uit de wijk te pompen. “Het waterpeil zakt voorlopig niet”, klonk het dinsdagnamiddag nog bij adjudant Dominique Durnez. “Het water komt van de Hoogweg hier vlakbij en de riolering kan de stortbuien niet aan.”

“Het water kwam er een meter hoog”, klinkt het achteraf bij Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De woningen liggen hoger dan het wegdek, waardoor het water nog niet binnenliep. Dankzij de pompwerken van de brandweer werd erger vermeden. De oorzaak ligt bij een infrastructuurprobleem, waarbij het water niet snel genoeg weg kon bij hevige regenval.”

Te kleine rioleringen

“De rioleringen zijn te klein”, meent Bjorn, die intussen twaalf jaar in de wijk woont. “Een zestal jaar geleden stond de wijk al eens blank, maar niet zo erg als nu.”

“De laatste zware wateroverlast in onze stad dateert van 2018 en dan stelde het probleem zich niet in de Esdoorn”, reageert Werviks burgemeester Youro Casier (Vooruit), die een kijkje kwam nemen. “Deze wijk is enkele jaren geleden uitgebreid en toen is een studiebureau aangesteld dat zich baseerde op bepaalde modellen. Maar ik moet vaststellen dat het ook hier door de opwarming van de aarde minder regent, maar als het regent, komen er grotere hoeveelheden. Uiteindelijk kreeg ik dinsdag melding van 20 Wervikse straten met wateroverlast. Ook een verstopping behoort hier trouwens tot de mogelijkheden. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de precieze oorzaak was.”

De jeugdige wijkbewoners lieten het niet aan hun hart komen en amuseerden zich zichtbaar in het water. “Voor hen is het speeltijd”, lacht Bjorn. “Ik ben blij dat we geen water binnenkregen en dank de brandweer.” (TP/EDB)