Bijna 200 brandweerinterventies in Knokke-Heist tijdens stormweekend

De stormen van het voorbije weekend hebben heel wat brandweerinterventies nodig gemaakt. Hulpverleningszone 1 moest in totaal maar liefst 3.312 keer uitrukken, waarvan 194 keer in Knokke-Heist.

Op vrijdag 18 februari werd er een lokale brandweerdispatching opgezet in de kazerne in Knokke-Heist. Van hieruit werden de opdrachten in Knokke-Heist verdeeld over de groepjes manschappen. Vanuit de commandopost bij de politie werd er overlegd met de brandweer, politie en logistiek. Ook met het gemeentebestuur werd nauw samengewerkt. De medewerkers van Stadsonderhoud en noodplanning stonden de brandweer nauwgezet bij, tot grote tevredenheid van de brandweer en burgemeester Piet De Groote.

Soms konden de problemen niet op het moment zelf opgelost worden. In dat geval werd de straat afgezet. Als de dakpannen in het rond vliegen, kunnen ze immers niet meteen teruggeplaatst worden. Dan moest gewacht worden tot de storm gaan liggen is.