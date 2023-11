Bijna 20 kelders in dezelfde straat staan onder water na hevige regenval

Al sinds september 2022 zijn er werkzaamheden bezig in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge. Onder andere de rioleringen werden al onder handen genomen. Maar of dat succesvol is geweest, daar twijfelen de buurtbewoners toch aan. “Sinds donderdagnacht loopt er non-stop water binnen in onze kelders”, klinkt het bij buurtbewoner DC op Facebook.

De hevige regenval van de afgelopen dagen breekt de bewoners van de straat zuur op. Volgens hen ligt het probleem bij het feit dat het grondwater – sinds de werken die werden uitgevoerd – geen kant meer uit kan bij hevige neerslag, en dus dan maar binnensijpelt in alle kelders. Elke dag moeten verschillende inwoners hun kelder leegpompen, want opvangen lukt hen niet. “Ik heb onmiddellijk een rondvraag gedaan in de straat en zo goed als elk huis met een kelder kampt met hetzelfde probleem. Zelfs mensen die hier al twintig jaar wonen, hebben dit nog nooit voorgehad”, meent DC.