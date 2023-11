Bewoners Watou en andere dorpen nemen maatregelen tegen mogelijke wateroverlast: “Blijf uit het water en rij er zeker niet doorheen”

Tientallen woningen in de Westhoek kregen maandag water binnen. In grensdorpje Watou liep zelfs een school en deel van de dorpskern onder. De bewoners behouden hun zandzakjes en andere tijdelijke constructies om zich te beschermen in geval van bijkomende regen en wateroverlast. Ook stroomafwaarts zijn maatregelen genomen in de dorpen Roesbrugge en Stavele die een paar jaar geleden onderliepen.

“Ik heb hier al een achttal overstromingen meegemaakt”, vertelt de 88-jarige Marius Vandenbussche vanuit zijn woning in het centrum van het Poperingse grensdorp Watou. Hij leunt op een trapladder in zijn garage, die net als zijn voordeur is gebarricadeerd met planken. “Een idee van onze knechtjongen: pa, we gaan de barrières moeten zetten. Hij is de kiertjes nog komen dicht spuiten met een soort schuim en kijk: ik kreeg amper water binnen.”

Plankenvloer

Andere huizen langs de Moenaardestraat konden het water niet buiten houden. “Ik vrees voor onze mooie plankenvloer”, zucht Christiaan Parrein (59), zaakvoerder van brasserie de Smouthoek. “Ongelooflijk hoe snel het hier onderliep. Het water kwam tot een vijftiental centimeter hoog in de zaak, waar we boven wonen. Gelukkig hebben we goede buren en vrienden die ons snel kwamen helpen: we trokken met een tiental mensen water buiten. Helaas liep ook de koelcel onder. Dorpelingen kwamen etenswaren halen om deze te redden.”

Evacuatie school

De eerste schooldag na de herfstvakantie viel letterlijk in het water voor basisschool De Waaier. “Plots spoot water uit de putjes van de speelplaats en sloegen we alarm”, zegt directrice Steffi Seghers. “We beslisten om onze 106 leerlingen te evacueren en over te brengen naar de parochiezaal.”

“Samen met enkele kinderen hielp ik nog alles wat los zat hoger te zetten op tafels en kasten”, vertelt Emmerik Sabourin (10) uit het vijfde leerjaar. “We moesten snel door doen, want het water kwam naar binnen. We konden onze voeten wel droog houden.”

Gewone lesdag

“De kinderen hebben uiteindelijk niks gezien van deze ellende”, vertelt de directrice enkele uren later in haar ondergelopen school. “De klassen op de benedenverdieping, de leraarskamer en de toiletten zijn ondergelopen. We proberen met man en macht op te ruimen.”

Via sociale media en mail meldde de directie maandagavond dat er op dinsdag “een gewone lesdag georganiseerd kan worden. Bedankt aan alle helpende handen om dit mogelijk te maken!”

Spectaculair rap

De waterellende beperkte zich niet tot de Moenaardestraat. Ook op de Kleine Markt was het dweilen met de kraan open. “Dit klein marktpleintje is een groot zwembad geworden”, zegt Rik Goethals (64) uit Ichtegem. “Ik werd rond de middag in allerijl opgeroepen door vrienden uit Watou om naar mijn tweede verblijf te komen kijken. Het ging spectaculair rap. Mijn garage, terras en tuin liepen onder, maar gelukkig konden we het water buiten de woning houden. Gelukkig maar, want we hebben het huis net gerenoveerd. We hopen er na hard werken de vruchten van kunnen plukken.”

Ongelooflijk

Ondanks alles vermoedt Rik dat het dorp relatief gespaard bleef. “In 2007 was het hier nog iets erger. Ik kwam toen vrienden in de nabijgelegen bakkerij uit de nood helpen. Na die overstroming is hier een bufferbekken aangelegd en dat heeft ons behoed van groter kwaad.”

“Ongelooflijk dat dit hier nog kan gebeuren”, klinkt het dan weer bij Bart Desmedt (48), die zijn vader kwam helpen in de Moenaardestraat. “Hij is bijna tachtig jaar en kan niks meer verzetten. De vorige keer steeg het water 27 centimeter in het huis.”

Ingreep

Dit keer kwam het niet zover. Mogelijk door een ingreep van het Poperingse stadsbestuur. “We staken een stalen plaat in de duiker onder de Palingstraat, waardoor een deel van het water de velden in liep en het peil sneller zakte in het dorp”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Dat heeft duidelijk geholpen. Het is een maatregel die we voorzien hebben voor noodgevallen en die we hoopten nooit te moeten toepassen.”

Twintigtal centimeter

“In 2007 stond het water tot aan de vensterbanken, nu reikten de hoogste peilen tot een twintigtal centimeter in bepaalde woningen”, vervolgt Dejaegher. “Natuurlijk is dat ook te veel. Het zou niet mogen gebeuren. We hebben ons nochtans beschermd met het maximale, maar vijftien jaar later volstaat het blijkbaar niet meer. Ik weet niet wat we nog extra kunnen doen.”

In deelgemeente Proven liep het dorpsplein deels onder. “Ook daar bedreigde het water de lokale school, maar enkel de speelplaats en stukje feestzaal liepen onder. De klaslokalen hoefden niet ontruimd te worden”, aldus Dejaegher. “We houden ons hart vast voor de dorpen die stroomafwaarts liggen, zoals Roesbrugge.”

Acrobaten

Heel wat buurtbewoners laten de aangebrachte zandzakjes liggen. Marius (88) laat ook zijn speciale constructies staan. “Want ze spreken over nog meer regen. We zullen de komende dagen wel acrobaten moeten zijn om via die trapladders buiten te geraken.”

Roesbrugge en Stavele

Stroomafwaarts werden maatregelen genomen in de Poperingse deelgemeente Roesbrugge en de Alveringemse deelgemeente Stavele, die twee jaar geleden allebei onderliepen. Toen werd de hulp ingeschakeld van de Civiele Bescherming uit Brasschaat en werd een muur van zandzakjes aangebracht om het water minder snel te laten stijgen in Stavele. Nu werd dit opnieuw gedaan uit voorzorg. De Civiele Bescherming kwam met grote pompen en er werd een strategische voorraad zandzakken aangelegd om te kunnen gebruiken waar nodig.

Pompen

“Alle buurtbewoners werden verwittigd en wat kan van preventieve maatregelen werd al uitgevoerd”, aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De pompen van de civiele bescherming zijn opgesteld in de Bergenstraat in Roesbrugge en staan stand-by voor het geval nodig. In Ieper werd een extra pompeenheid van de Civiele Bescherming gevraagd om preventief te helpen pompen aan De Cerfstraat om te voorkomen dat de Grote Kemmelbeek daar uit zijn zou treden.”

Dam

In Stavele werd opnieuw een dam met zandzakjes gebouwd om het centrum te vrijwaren, maar dit keer preventief. “In de Bergenstraat in Roesbrugge is de keringsmuur niet overschreden dankzij het pompwerk van de civiele bescherming en de lokale brandweerpost”, aldus Louagie. “In Stavele werd ondertussen een preventieve dam opgebouwd in de Krombekestraat. Hierdoor is de straat tijdelijk onderbroken voor het verkeer. We volgen ondertussen de waterpeilen op de verschillende punten langs de IJzer op.”

Oproep

De brandweer doet een extra oproep naar de bevolking. “In heel wat straten zijn beken uit hun oevers getreden. Zie je de weg niet meer? Blijf uit het water en rij er zeker niet doorheen. Respecteer de aangebrachte wegsignalisatie! Personen en wagens die zich hebben vastgereden in het water, zorgen voor extra werkdruk die voorkomen kon worden.” (TP)