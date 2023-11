Bewoners van negen woningen in de Westhoek al naar huis teruggekeerd

De geëvacueerde bewoners van negen woningen in de Westhoek zijn maandag al naar huis teruggekeerd. Elf andere woningen zijn door de wateroverlast nog steeds niet met de wagen bereikbaar. Brandweer Westhoek gaat dinsdagochtend ter plaatse om een inschatting van de situatie te maken.

Door de aanhoudende wateroverlast besliste de crisiscel van de provincie West-Vlaanderen woensdag en donderdag om preventief woningen te evacueren in Woumen (Diksmuide), Merkem (Houthulst) en Noordschote (Lo-Reninge).

Maandagnamiddag startten de brandweer en Fluvius met hun ronde langs de huizen in kwestie. Daarbij werden onder andere enkele metingen uitgevoerd en de zekeringenkast nagekeken. De bewoners van negen woningen mochten ondertussen al naar huis terugkeren. Elf andere woningen zijn door ondergelopen straten echter nog altijd niet met de wagen bereikbaar. Brandweer Westhoek gaat dinsdagochtend ter plaatse om de situatie te beoordelen.

Ondertussen wordt ook de periode na de wateroverlast al voorbereid. Per regio zullen op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé drie infosessies georganiseerd worden voor de bewoners. Bij die sessies zullen bijvoorbeeld ook de waterbeheerders, de gemeentebesturen, het Vlaams Rampenfonds en Assuralia betrokken worden. Er komt een dergelijke infosessie in de regio Ieper/Poperinge/Vleten, in de regio Diksmuide/Lo-Reninge/Alveringem/Houthulst en in de regio Heulebeek (Ledegem/Wevelgem/Moorslede). Aan de betrokken gemeenten wordt wel al gevraagd om zo snel mogelijk een informatienummer te voorzien voor praktische vragen over de wateroverlast. Op de website van Brandweer Westhoek en op de socialemediakanalen van de provincie kan nu al heel wat praktische informatie teruggevonden worden.

Nieuwe regenval

In het IJzerbekken viel maandag zoals voorspeld tien tot vijftien liter neerslag per vierkante meter. Daardoor werd in Haringe (Poperinge) en Roesbrugge (Poperinge) opnieuw een stijging van het waterpeil vastgesteld. Ter hoogte van de Fintele zal de daling in de komende uren vertragen, terwijl in Woumen (Diksmuide) nog een dalende trend wordt vastgesteld. “Vanaf morgenmiddag wordt verwacht dat een algemene daling zich zal verderzetten met het aanbreken van de droge periode”, klinkt het.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil door de nieuwe regenval tussen de prewaakdrempel en de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Daarnaast is de afvoer op de Leie in Menen gestegen tot 110 kubieke meter per seconde. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag van maandag stijgen tot maximaal 120 kubieke meter per seconde. De situatie aan de Heulebeek blijft onder controle.

Droge dagen

Ondertussen lijkt er een drogere periode van enkele dagen te zijn aangebroken. Dinsdag zouden er wel nog enkele buien vallen, maar volgens het KMI zal de hoeveelheid neerslag en de intensiteit van de buien minder zijn dan de afgelopen dagen. In de loop van dinsdagnamiddag zou het in de regio overal droog beginnen te worden. Volgens de voorspellingen zou die droge periode aanhouden tot vrijdag.

De provinciale fase van het rampenplan blijft in West-Vlaanderen voorlopig wel nog behouden. De crisiscel van de gouverneur is nog steeds stand-by en komt dinsdag om 12.30 uur weer samen. “Op het terrein blijven de hulpdiensten de ingezette pompen, dijken en versterkingen van nabij opvolgen om waar nodig snel te kunnen anticiperen”, klinkt het. Pompen die momenteel niet langer nodig zijn, blijven toch nog tot het einde van de week in de Westhoek. Hetzelfde geldt voor de strategische voorraad aan zandzakken en zandvulmachines. In de overstroomde regio blijft de straatverlichting tot en met zondag ook ‘s nachts branden.

Bewoners die willen terugkeren naar hun woning, moeten bellen naar het nummer 051/46 08 41. Zandzakken kunnen nog steeds aangevraagd worden via www.1722.be of door te bellen naar 1722. Door het heel beperkte aantal oproepen werd het informatienummer 0800/14 689 vanaf maandag stopgezet.