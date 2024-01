BEKIJK – Klein stuk van parcours BK veldrijden in Meulebeke ondergelopen

Veel minder erg dan in Gullegem, maar toch heeft ook het parcours van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke last van de waterellende. De organisatoren moeten in domein Ter Borcht geen pompen laten aanrukken.

“Naast de omloop ligt een beek, die is uit haar oevers getreden”, verduidelijkte Anthony Verwilst, verantwoordelijke van de organisatie, donderdagmiddag. “Daardoor staat een klein deel van het parcours onder water. Dat water is al aan het wegtrekken. We vermoeden dat dit probleempje vrijdag of ten laatste zaterdag opgelost zal zijn. Dus geen probleem voor de veldritten van 13 en 14 januari. Het is in Meulebeke veel minder erg dan in Gullegem.”