Beelden van water- en windhozen in De Haan opgedoken: “Nog altijd groot temperatuurverschil tussen zeewater en koude lucht”

Op TikTok werden er woensdag, nog voor de storm Ciaran, enkele beelden gedeeld van een water- én een windhoos in De Haan. “Die hebben niet per se iets te maken met de storm. Maar hoe onstuimiger het weer en alles in de atmosfeer is, hoe groter de kans dat zoiets voorkomt”, legt weerman Geert Naessens uit.

“Een waterhoos komt eigenlijk meestal voor in augustus, september en oktober. Want dan heb je de combinatie van koude lucht en warm zeewater. Door dat temperatuurverschil krijg je de ontwikkeling van een waterhoos. Het is iets zeldzamer dat er zich ook een waterhoos vormt in de winter, maar het kan wel.”

(Lees verder onder de video)



Onstuimige atmosfeer

Dat de water- en windhoos vlak voor de storm Ciaran opduiken, wil niet zeggen dat ze ermee verbonden zijn. “Het heeft meer te maken met het feit dat het zeewater nog altijd warm is en dat er een groot verschil is met de koude bovenlucht.”

“Natuurlijk moeten we weten dat hoe onstuimiger het is in de atmosfeer, hoe groter de kans is dat er bijvoorbeeld windhozen zullen voorkomen. Op dit moment hangt er een straalstroom boven ons hoofd en zijn er hoge windsnelheden. Dan krijg je enerzijds makkelijker storm en ook buien tussen die depressies in”, besluit weerman Geert.