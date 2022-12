Ook in de Westhoek viel vrijdagmorgen de eerste sneeuw. In Diksmuide kon iemand de taferelen vastleggen.

Dat was onder meer zo in Diksmuide. Brecht Vanrobaeys was vroeg genoeg uit de veren om de sneeuwtaferelen te vereeuwigen bij Salons Saint Germain, waar hij tuinwerken uitvoert. Ook elders in de provincie viel er al wat sneeuw. (TP)