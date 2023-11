“Bedankt, helden van brandweer en technische dienst”: schoolkinderen bakken koekjes en maken tekeningen uit dankbaarheid

“De brandweer en technische diensten zijn onze helden. We zijn hen enorm dankbaar voor hun inzet.” De leerlingen van basisschool W’ijzer in Diksmuide willen hun dankbaarheid ook tonen en waren daarom een ganse middag bezig om allerlei lekkernijen te maken. Die geven ze morgen af.

De waterellende in de regio laat niemand onberoerd. Ook de tomeloze inzet van de vele brandweerlieden en technische dienst is ook niemand ontgaan. Om hen te bedanken voor de vele uren die ze klopten, besloten de leerlingen van basisschool W’ijzer in de Grauwe Broedersstraat de handen uit de mouwen te steken.

Lekkere traktaties

“Ook het feit dat een aantal papa’s bij brandweer en stad Diksmuide werken horen en zien we de laatste dagen echt wel wat die mannen allemaal doen voor de inwoners van Diksmuide en omstreken”, zegt directeur Charlot Van D’huynslager. “Als bedanking voor wat zij allemaal doen willen wij hen eens in de bloemetjes zetten, hen een hart onder de riem steken en duidelijk maken dat we hen enorm dankbaar zijn. Er werden achttien cakes gebakken, 200 koekjes, fruit voorzien, zakjes gemaakt, tekeningen en brieven geschreven, liedjes geschreven en gezongen,… Morgen, vrijdag, mogen wij om 14 uur alles gaan afgeven bij de brandweer en de technische dienst. Met een delegatie van leerlingen gaan we dit hartverwarmende geschenk dan gaan overhandigen.” (JH)