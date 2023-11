Basisschool De Waterlelie in Moorsele wacht komende dagen bang af: “Als de keermuur het niet houdt, wacht ons een ramp”

De regenval viel donderdag al bij al mee, maar in basisschool De Waterlelie in Moorsele blijft het bang afwachten. De Heulebeek blijft hoog staan en de vrees bestaat dat de keermuur dat niet kan blijven bolwerken. De verschillende instanties doen er intussen alles aan om de situatie te ontmijnen.

“Pompen of verzuipen? Dit is gewoon verzuipen”, meent Jean-Pierre Demeestere. De brandweerofficier staat tot bijna zijn knieën in het water dat het wandelpad langs de Heulebeek in het Moorseelse Groen Lint inpalmde. “We proberen te doen wat we kunnen, maar het is behelpen.”

Donderdagnamiddag probeerden hij en zijn manschappen de hoek van het Sint-Maartensplein grenzend aan de uit de oevers getreden beek te vrijwaren van ergere rampen. “We pompen water uit de riool om het iets verder weer te lozen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het water niet verder ophoopt.”

Zo hopen ze dat het huis van de dokter op rust en basisschool De Waterlelie niet overstromen. De bejaarde man slaapt op vraag van de diensten bij familie, de school is gesloten en dat mogelijk nog tot en met volgende week woensdag. Een twintigtal kinderen wordt opgevangen in het iets verderop gelegen ontmoetingscentrum terwijl leerkracht Tom Weemeeuw een oogje in het zeil houdt.

Keermuur

In de school houden ze hun hart vast. “De keermuur, die in het verleden al enkele keren werd opgehoogd doet voorlopig nog zijn werk”, vertelt Tom. “In het verleden stond de beek al hoger, maar het probleem is dat de hoge waterstand nu blijft aanslepen. We hebben drie pompen die hun werk doen, maar moesten nog twee extra exemplaren aanbrengen om het water te blijven wegpompen.”

De muur werd intussen al op een aantal plaatsen gestut om wat meer zekerheid in te bouwen. Op enkele plaatsen priemt een straaltje water zich door een gaatje. “We hebben alle spullen die kapot kunnen gaan al op een hogere plaats gezet. Het is en blijft bang afwachten. Als de keermuur het begeeft, dan wacht ons een ramp”, weet de leerkracht.

Maar intussen lukt het. De verschillende diensten blijven alles nauwgezet opvolgen. “We zijn hen ontzettend dankbaar”, zegt de leerkracht. Ook directrice Els Roelstraete wil het onderstrepen. “De gemeente doet echt berenwerk.”

Vrijwilligers

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) probeert de situatie zo goed als mogelijk op te volgen. “Maar we wachten nu de komende dagen af. Er wordt nog veel regen voorspeld. Voorlopig kunnen we het nog meester, maar we moeten paraat blijven.”

Verschillende straten blijven ontoegankelijk. In Moorsele gaat het om de Ieperstraat, Ballokstraat, Vrijstraat, Ledegemstraat, Kasteeldreef, Kapelaniestraat en het Groen Lint. Ook in Gullegem zijn er problemen op het kruispunt Klijtstraat – Daalstraat, wandelpad Poezelhoek richting Bergelen, het pad richting de Chiro en het Groen Lint. (JD)