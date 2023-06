Bakkerij Youri uit Wervik woensdag gesloten door waterschade, waaghalzen duiken in de Leie

Tegenslag voor bakkerij Youri in de Oude Beselarestraat in Wervik want door waterschade blijft de bakker woensdag noodgedwongen gesloten.

“Wegens de vele waterschade die we dinsdag opliepen, kunnen we onmogelijk woensdag de bakkerij openen”, aldus bakker Youri De Becker en zijn partner Xandra in een boodschap aan hun klanten. “We zullen alles in het werk stellen om donderdag opnieuw open te zijn.”

Ook al in Wervik stond de Esdoornstraat voor een deel onder water. De brandweer van Wervik en Geluwe kwam er ter plaatse en had heel wat werk om het water weg te pompen.

Waaghalzen

Nog dit. Verbijstering alom bij klanten van snackhuis-tearoom ’t Leiezicht toen men op het einde van de Akademiestraat tijdens het fel onweer twee waaghalzen in de Leie zagen duiken. De twee mannen bleven begrijpelijk niet lang in het water en hadden blijkbaar geen besef van het gevaar dat ze liepen. (EDB)