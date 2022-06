De hevige regen zorgt voor veel overlast in de regio van Kortrijk. Een auto reed zich vast in het water onder de brug aan de Felix de Bethunelaan in het centrum van Kortrijk.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een wolkbreuk boven Kortrijk zet de straten blank. De tunnel onder de spoorweg in de Felix de Bethunelaan is weer ondergelopen en een automobilist liet zich verrassen door de plotse regenval.

(Beeld Instagram)