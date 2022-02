Anzegem meet stormschade op: “Gemeente al bij al goed standgehouden”

Nadat de windhaan van de Sint-Janskerk werd gerukt, sloeg storm Eunice een gat in het dak van het cultureel centrum De Stringe. Dus niet alleen de torenhaan zal een paar toontjes lager zingen, ook de feestzaal in Vichte zal voorlopig stil zijn. “De geplande toneelvoorstellingen zullen wel nog verder kunnen doorgaan”, liet schepen van Cultuur Yannick Ducatteeuw (Inzet) weten.

Vrijdag vond een voorbijganger de kerkhaan op de grond. Daardoor staat de Anzegemse kerk er momenteel wat verweesd bij, ook omdat de wijzerplaten op de toren op een verschillend tijdstip zijn stilgevallen. Heel wat bomen in het Sint-Arnolduspark en omgeving gingen ook tegen de grond. “Gelukkig ruimde ‘de gewestwegen’ tijdens de afgelopen nacht alle afgeknakte en uitgerukte bomen op”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

“Met zwaar materiaal haalden ze een tiental bomen van de weg, zodat dat de doorgang op Tiegemberg weer vrijgemaakt werd.” Sowieso is het nog oppassen de komende dagen voor bomen die te lijden hebben gehad onder de storm en nog kunnen omvallen, ook al is het ergste van de storm Eunice voorbij.

Dank aan de brandweer

“Bij heel wat particulieren waaiden dakpannen, platforms en zonnepanelen af”, vervolgt de burgemeester. “Gelukkig stortten er geen gebouwen in. Enkel ‘waaide er een gat’ in cc De Stringe langs de kant van de Vlasschaardstraat. De vergadering die er gisteren gepland stond, werd afgelast en het ontmoetingscentrum was niet meer toegankelijk. Zaterdag en maandag zullen de nodige acties ondernomen worden.”

“Alleszins zijn we de brandweer heel dankbaar. Ze hebben fantastisch werk geleverd en waren druk in de weer tot vrijdagnavond laat om de meest dringende zaken op te ruimen. Ik ben er zeker van dat de vraag naar dakwerkers groot zal zijn de komende dagen.”

Niet catastrofaal

“Ik erken dat het voor burgers die schade geleden hebben niet prettig is, maar alleszins waren er binnen de gemeente geen catastrofale gebeurtenissen. We mogen van geluk spreken dat het niet regende. De komende dagen zal er nog veel schade opgemeten worden, maar globaal gezien kunnen we zeggen dat Anzegem goed stand gehouden heeft.”

Werftoilet

Zoals overal in het land, ging de storm flink tekeer. Zo viel de straatverlichting in een stuk van de Grote Leiestraat in Anzegem uit en was er bij kapper Alexander een deel van de omheining weggewaaid. In de Langestraat kon je niet naast een weggeblazen werftoilet kijken dat op haar kant lag ter hoogte van enkele pas gebouwde huizen.

(GV)