Alveringemse strooidienst rijdt zondagnacht voor het eerst uit

Het gemeentebestuur denkt er aan om in de nacht van zondag op maandag opdracht te geven om te strooien. “Er wordt zondag 11 december wat sneeuw verwacht in onze provincie en als die in de loop van de dag smelt, zou het die nacht glad kunnen worden”, zegt schepen Jacques Blanckaert die de zaak coördineert.

Het schepencollege besliste dit jaar om het strooien voortaan uit te besteden. Vroeger waren het gemeentearbeiders die dit werk deden, maar dat levert te veel overuren op, oordeelt het bestuur.

“Alveringemnaar Wim Luyssen uit de Sint-Rijkersstraat heeft de strooiopdracht binnengehaald”, zegt schepen Blanckaert. “We zijn overeengekomen dat hij de zoutstrooier van de gemeente kan gebruiken. Dat hij op het grondgebied woont, is een voordeel. Geven wij hem opdracht om uit te rukken, dan is hij binnen het uur aan het werk. In geval van winterweer zoals nu, volg ik de voorspellingen nauwgezet op. Het gebeurt dan ook wel eens dat ik ’s nachts op sta om proefondervindelijk te voelen of het glad is.”

“AWV strooide vannacht om 03 uur preventief haar gewestwegen en stuurt ons in dat geval ook een sms’je. Wij strooien minder snel, maar het is wel een extra alarmsignaaltje. Het Alveringemse parcours dat door de strooiwagen wordt gevolgd, staat op papier en is al vele jaren hetzelfde. Het zijn de grotere gemeentelijke wegen en de verbindingswegen tussen alle dorpen. Maar traag rijden, is sowieso de boodschap”, geeft Jacques Blanckaert nog mee. (AB)